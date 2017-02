Академия звукозаписи США объявила победителей «Грэмми»

Новости США. 12 февраля состоялась церемония вручения премии Национальная академия звукозаписи США «Грэмми». Звезды мировой музыкальной индустрии собрались в зале «Staples Center» в Лос-Анджелесе, чтобы получить золотые статуэтки по итогам 2016 года.

Фото: grammy.com

Национальная академия звукозаписи США в 1957 году основала премию, которая первоначально называлась «Gramophone Awards», а в 1959 году была переименована в «Грэмми». Члены академии присуждают победу в номинациях не учитывая популярность или коммерческий успех. Голосование жюри проходит тайно.

Количество номинаций «Грэмми» меняется год от года. На первой церемонии статуэтки вручали победителям в 28 категориях. На премии 2017 года вручили 82 граммофона.

Национальная академия звукозаписи США в разное время награждала таким мировых знаменитостей как Элвиса Пресли, Джона Леннона, Тину Тернер, Уитни Хьюстон и многих других.

Сегодня рекордсменом по числу наград «Грэмми» является англичанин Георгу Шолти, который получил 31 граммофон и был в номинации 74 раза. Он работал дирижером в Чикагском симфоническом оркестре. После премии в 2012 году выяснилось, что на втором месте – американская скрипачка Элисон Краусс. 45-летняя исполнительница кантри за свою карьеру получила премию «Лучший альбом» и «Лучшая запись». Далее в рейтинге с 27 статуэтками находятся Куинси Джонс, продюсер самого продаваемого альбома в мире («Thriller» Майкла Джексона). На 3 месте - Пьер Булез и Владимир Горовиц с 25 победами.

В 2017 году победителеями премии «Грэмми» стали:

Альбом года

«25» – Адель

Запись года

Hello – Адель

Песня года

Hello – Адель

Лучший новый артист

Chance the Rapper

Лучший современный урбанистический альбом

Lemonade – Бейонсе

Лучшее вокальное поп-исполнение

Hello – Адель

Лучший вокальный поп-альбом

«25» – Адель

Лучшее рок-исполнение

Blackstar – Дэвид Боуи

Лучшая рок-песня

Blackstar – Дэвид Боуи

Лучший рок-альбом

Tell Me I’m Pretty – Cage The Elephant

Лучший альтернативный альбом

Blackstar – Дэвид Боуи

Лучшее R&B-выступление

Cranes In The Sky – Соланж

Лучшая R&B-композиция:

Lake By The Ocean – Maxwell

Лучший R&B-альбом

Lalah Hathaway Live – Лала Хэтэуэй

Лучшее R&B-выступление

Cranes In The Sky – Соланж

Лучшее совместное рэп-выступление

Hotline Bling – Дрейк

Лучший рэп-альбом

Coloring Book – Chance the Rapper

Лучшая рэп-композиция

Hotline Bling – Дрейк

Лучшее музыкальное видео

Formation – Бейонсе

Лучший электронный альбом

Skin — Flume

