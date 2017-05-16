новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Актер Олег Видов скончался в США на 74 году жизни

16.05.2017 - 23:29

Новости России. Культовый советский актер Олег Видов скончался в США. Он умер на 74 году жизни от продолжительной болезни. Видов начал сниматься в кино в 60-х, а позже стал одним из самых популярных актеров своего поколения.

Он наиболее известен по фильмам «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и «Всадник без головы».

В 1985 переехал в США, стал востребован в Голливуде. Работал на одной съемочной площадке с Арнольдом Шварценеггером, Микки Рурком и Уорреном Битти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с супругой Видов основал в США студию проката советских мультфильмов.

Актер Олег Видов скончался в США на 74 году жизни

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Москве прощаются с Евгением Евтушенко
В Москве прощаются с Евгением Евтушенко
Фото: ©РИА Новости/Александр Моклецов
Легендарный космонавт-рекордсмен Георгий Гречко умер в ночь на 8 апреля
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
«Больше, чем поэт»: каким запомнят Евгения Евтушенко
Борис Светлов: вместе с Маем Данцигом ушла целая эпоха
Борис Светлов: вместе с Маем Данцигом ушла целая эпоха
В Минске прощаюси Маем Данцигом
«Он ассоциируется со словом восторг». В Минске прощаются с Маем Данцигом
Белорусский художник Май Данциг скончался 26 марта в возрасте 86 лет
Белорусский художник Май Данциг скончался 26 марта в возрасте 86 лет
Миллиардер, коллекционер, благотворитель, семьянин: 6 фактов о Дэвиде Рокфеллере
Виктор Дорошевич
Названа предварительная причина смерти председателя Светлогорского райисполкома
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru