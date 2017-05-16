Актер Олег Видов скончался в США на 74 году жизни

Новости России. Культовый советский актер Олег Видов скончался в США. Он умер на 74 году жизни от продолжительной болезни. Видов начал сниматься в кино в 60-х, а позже стал одним из самых популярных актеров своего поколения.

Он наиболее известен по фильмам «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и «Всадник без головы».

В 1985 переехал в США, стал востребован в Голливуде. Работал на одной съемочной площадке с Арнольдом Шварценеггером, Микки Рурком и Уорреном Битти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.