Американец использует своего кота для тренировок вместо спортивного снаряда

Новости США. В сети появилось видео, где американский блогер Тревис Делориер тренируется, используя вместо спортивного снаряда своего кота.

В шестиминутном видео блогер и его рыжий кот Джейкоб вместе занимаются спортом.

По словам Тревиса, «пришло время сделать видео тренировок с кошкой. Мы с питомцем очень повеселились, создавая ролик».

Источник фото: скриншот из видео

Рыжего кота молодой человек называет своим «лучшим другом».

Источник фото: скриншот из видео

У канала блогера около 30 тысяч подписчиков. Во многих роликах и влогах Тревис и его питомец вместе: готовят, занимаются спортом и путешествуют.

Источник фото: скриншот из видео

Прийти в форму к лету: даже кот качает пресс

Кот из Японии научился крутить спиннер хвостом

Фотофакт: в Финляндии живет самый большой кот в мире. Его кличка Малышок