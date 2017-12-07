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Американские учителя бьют тревогу: многие ученики не умеют даже читать

07.12.2017 - 11:57

Новости США. В США неожиданно возник вопрос о неграмотности детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учителя и ученики некоторых школ в Калифорнии подали в суд на Департамент образования штата.

Они обвиняют чиновников в том, что за 5 лет не было сделано ничего для того, чтобы научить детей читать. В итоге американские учителя забили тревогу: уровень грамотности в школах скатился. И сейчас стандартам успеваемости в 3-5 классах, например, соответствует лишь пятая часть учеников. Причем ситуация удручает как в государственных, так и в частных школах.

Американские учителя бьют тревогу: многие ученики не умеют даже читать

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