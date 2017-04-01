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Американский правоохранитель Деррик Стаффорд приговорен к 40 годам лишения свободы за расстрел 6-летнего мальчика-аутиста

01.04.2017 - 19:59

Новости США. В США поставлена точка в громком деле о полицейских-убийцах. 40 лет – именно столько американский правоохранитель Деррик Стаффорд получил за расстрел  6-летнего мальчика-аутиста.

Трагический инцидент произошел в ноябре 2015.

Ребенок погиб, а его отец был серьезно ранен, когда Стаффорд с напарником открыли огонь по их машине.

Полицейские оправдывались: думали, что в автомобиле – преступник.

Однако это оказалось не то транспортное средство! За роковую ошибку поплатился и напарник Стаффорда. Его приговорили к 15 годам тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский правоохранитель Деррик Стаффорд приговорен к 40 годам лишения свободы за расстрел 6-летнего мальчика-аутиста

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