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Ангела Меркель: счастлива отметить, что администрация США и лично президент поддерживают тему минских соглашений

18.03.2017 - 17:25

Новости США. И к теме № 1 в мире политики – диалогу США и Евросоюза. В Вашингтоне состоялась первая встреча нового президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры обсуждали ряд тем, в частности, говорили о НАТО, борьбе с терроризмом и кризисе на востоке Украины.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ:
Администрация США и лично президент поддерживают тему минских соглашений. Нам необходимо решить эту проблему.

Мы все хотим, чтобы Украина была суверенной и сильной.

Дональд Трамп, президент США:
Я высоко ценю лидерство канцлера Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта в Украине, где мы ищем мирное решение. Очень важно для Германии и США также продолжать совместную работу на пути борьбы и уничтожения террористической группировки.

Политические тяжеловесы впервые встретились лично. Хотя во время избирательной кампании Трамп не раз обвинял Меркель в разрушительной для Германии, по его мнению, миграционной политике (вопрос о беспорядочном приеме беженцев). Канцлер Германии же, наоборот,

осуждала нового американского лидера за его слишком жесткую миграционную политику «выдворения».

Тем не менее, эксперты отметили, что переговоры проходили в позитивном ключе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ангела Меркель: счастлива отметить, что администрация США и лично президент поддерживают тему минских соглашений

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