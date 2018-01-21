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Антон Кушнир занял второе место на этапе Кубка мира в Лэйк-Плэсиде

21.01.2018 - 13:32

Новости Беларуси. На заключительном этапе Кубка мира по фристайлу Антон Кушнир занял второе место.

Спортсмен набрал 126,50 баллов. Лидер белорусской команды уступил всего 2 очка золотому призёру из России Максиму Бурову, получившему 128,51 балла. Третье место завоевал Наойя Табара из Японии - 119,46.

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На заключительном старте перед Олимпиадой-2018 равных не было китаянке Ксю Ментао с результатом в 112,99 очка. Спортсменка из Китая стала лучшей и в генеральной квалификации, набрав 405 баллов. Второе место завоевала белорусская спортсменка Анна Гуськова с 361 баллом.

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Этап в Лейк-Плэсиде стал заключительным в розыгрыше Кубка мира сезона-2017/2018. В общем зачёте по итогам сезона Антон Кушнир занял 3 место, набрав 320 баллов.

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Скриншот с видео FIS Freestyle Skiing

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