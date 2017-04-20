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Australian Open Серена Уильямс выиграла на восьмой неделе беременности

20.04.2017 - 13:05

Новости США. Поклонники Серены Уильямс ликуют: накануне стало известно, что легендарная спортсменка впервые станет мамой. Многих привел в восторг тот факт, что Серена выиграла Australian Open, находясь на восьмой неделе беременности.


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

По словам пресс-секретаря 35-летней теннисистки, первенец Уильямс родится осенью 2017 года. В большой спорт Серена намерена вернуться уже в 2018 году.

Келли Буш Новак, официальный представитель Серены Уильямс:
С радостью подтверждаю, что Серена ждет ребенка, который должен родиться осенью.


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

Глава WTA Стив Саймон поздравил теннисистку с беременностью.

Стив Саймон, глава WTA:
Мы все очень рады за Серену. Это отличная новость, и мы желаем ей всего самого хорошего. Будем ждать ее возвращения на корт.


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

На следующей неделе Серена Уильямс вновь станет первой ракеткой мира. Она сместит с первой строчки в рейтинге WTA немку Ангелику Кербер.


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

Напомним, в конце прошлого года Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, который является одним из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit (здесь подробнее).

Поздравления в адрес Серены и ее возлюбленного поступают из разных уголков мира. В профессиональном сообществе уверены: Уильямс будет замечательной мамой.


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

Читайте о Серене Уильямс: «Супергерой? Может быть. Да, черт возьми»: как теннисистка поймала преступника в США.

Серена Уильямс. Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

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