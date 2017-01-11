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Барак Обама выступил в Чикаго с последней речью на посту президента США

11.01.2017 - 10:37

Новости США Барак Обама выступил со своей последней речью на посту президента США.

Конференцию решили проводить в Чикаго. Именно там когда-то началась его политическая карьера.

Обама поблагодарил всех граждан за поддержку. И, конечно, перечислил свои основные достижения.

По его мнению, среди них – преодоление финансового кризиса, налаживание отношений с Кубой и Ираном, борьба с терроризмом.

Церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа запланирована на 20 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Барак Обама выступил в Чикаго с последней речью на посту президента США

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