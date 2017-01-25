новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Бэкхем подловил сына на прогуле школы, когда тот вел трансляцию в соцсети

25.01.2017 - 12:45

Новости США. В то время, когда 17-летний сын прославленного футболиста должен был находиться в школе, он отвечал на вопросы своих подписчиков в социальной сети. Дэвид Бэкхем поймал Бруклина с поличным.

«Ты должен быть в школе», – отметился в комментариях к онлайн-трансляции Бэкхем-старший.



Поклонники Бэкхема похвалили своего кумира. Впрочем, они отмечают, что семья Бэкхемов уже давно стала примером для подражания. То, как Дэвид и Виктория воспитывают детей, вдохновляет семьи во всем мире.

Напомним, в многочисленных интервью Дэвид говорил о том, каково это, быть отцом. 

Дэвид Бэкхем, футболист:
Моя малышка подошла ко мне недавно и сказала: «Папа, я так люблю тебя. Но ты мне не нравишься, ты пухлый». Став отцом, я стал еще и водителем такси. Я забираю детей из дома в 7 утра и отвожу в 4 разных школы. Но если честно, быть отцом прекрасно. Я люблю проводить время с ними, и быть их водителем. Харпер обожает, когда я отвожу ее в школу. 

Фотофакт: Дэвид Бекхэм шьет платья для кукол любимой дочери (здесь подробнее).

Дэвид Бэкхем с сыном

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во что играют наши дети: какие самые популярные забавы в детских садах?
Пальчиковые театры для детей: зачем они нужны?
Как воспитанники детсада-трансформера в скандинавском стиле готовятся к Новому году?
Что глотают дети, пока мамы в Интернете?
Когда следует обращаться за помощью к логопеду?
Семья Голуб
Многодетная семья Голуб: о минусах и плюсах домашнего обучения
Мама: призвание, профессия и праздник
Мама: призвание, профессия и праздник
Виктория Коноплева
Виктория Коноплева: SOS-мама – не просто мама, это родитель-воспитатель, который несёт ответственность за жизнь и здоровье!
Все новости по теме Воспитание детей
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru