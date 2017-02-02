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Беременная двойней певица Бейонсе установила новый рекорд в Instagram

02.02.2017 - 14:10

Новости США. Американская певица Бейонсе

беременна во второй раз.

Об этом она сообщила поклонникам в своем Instagram, выложив фото в нижнем белье и фате, на котором был виден уже весьма округлившийся живот.

Фото: beyonce

Бейонсе, певица:
Мы хотели бы разделить нашу любовь и счастье. Мы благословлены дважды. Мы очень счастливы, что наша семья увеличится сразу на двух человек, и спасибо всем за добрые пожелания. – Семья Картеров

В 2012 году Бейонсе и ее муж рэпер Джей Зи (Шон Картер) впервые стали родителями – у пары родилась дочь Блю Айви Картер.

Бейонсе с дочерью

Публикация артистки уже побила рекорд Instagram и стала самой популярной в этой социальной сети. За 15 часов фото собрало более 7,5 миллионов лайков и более 372 тысяч комментариев, и цифры продолжают расти. Предыдущий рекорд принадлежал фотографии певицы Селены Гомес, которое она выложила летом 2016.

Предыдущая публикация-рекордсмен. Фото: selenagomez

Бейонсе – одна из самых популярных мировых певиц. За свою карьеру она 20 раз получила престижную музыкальную премию «Грэмми» и более 50 раз была номинирована на нее, что является абсолютным рекордом. Журнал Billboard в 2011 году назвал певицу «Артистом тысячелетия».

Семья Картеров. Фото: beyonce

Бейонсе. Фото: beyonce

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Бейонсе. Источник фото: instagram.com/beyonce
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