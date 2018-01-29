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Бейонсе, Леди Гага, Пинк: лучшие образы звезд на юбилейной церемонии «Грэмми»

29.01.2018 - 15:27

Новости США. В Нью-Йорке прошла церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми» в юбилейный 60 раз.

Основным победителем в нынешнем году стал Бруно Марс. Он получил награды в основных категориях – «Альбом года», «Песня года» и «Запись года».

Среди лауреатов премии в нынешнем году также Кендрик Ламар, Рианна, Эд Ширан.

Удивлением вечера стало то, что рэпер Jay-Z не получил ни одну из статуэток, хотя был номинирован в восьми категориях. Эта новость стала шоком для поклонников артиста. Джастин Тимберлейк в социальных сетях отметил речь рэпера на вечеринке перед награждением, в которой Jay-Z отметил, что очень важно поддерживать друг друга в индустрии и убеждаться в том, что «мы не только делаем величайшее искусство, но и поддерживаем друг друга и те вещи, которые являются очень важными».

На красной ковровой дорожке премии в этом году гости церемонии позировали с белыми розами, которые назвали символами надежды и мира. Это было сделано для привлечения внимания к жертвам сексуальных домогательств и харассмента в индустрии.

Фото: instagram.com/iiswhoiis

Напомним, что на прошедшей в январе премии «Золотой глобус» все гости церемонии появились в черном, высказываясь своим внешним видом против насилия.

Лучшие женские образы церемонии «Золотой глобус-2018» (смотрите здесь).

Мы собрали яркие образы с ковровой дорожки премии «Грэмми». Своими выходами публику поразили Бейонсе, Леди Гага, Пинк и Рита Ора.

Фото: instagram.com/brunomars
instagram.com/beyonce. Бейонсе
Фото. instagram.com/beyonce. Бейонсе
instagram.com/beyonce. Бейонсе
Фото. instagram.com/beyonce. Бейонсе
instagram.com/ladygaga. Леди Гага
Фото. instagram.com/ladygaga. Леди Гага
instagram.com/ladygaga. Леди Гага
Фото. instagram.com/ladygaga. Леди Гага
instagram.com/ritaora. Рита Ора
Фото. instagram.com/ritaora. Рита Ора
instagram.com/ritaora. Рита Ора
Фото. instagram.com/ritaora. Рита Ора
instagram.com/mileycyrus. Майли Сайрус
Фото. instagram.com/mileycyrus. Майли Сайрус
instagram.com/mileycyrus. Майли Сайрус
Фото. instagram.com/mileycyrus. Майли Сайрус
nstagram.com/pink. Пинк
Фото. nstagram.com/pink. Пинк
instagram.com/heidiklum. Хайди Клум
Фото. instagram.com/heidiklum. Хайди Клум
instagram.com/johnlegend. Джон Ледженд с супругой
Фото. instagram.com/johnlegend. Джон Ледженд с супругой

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