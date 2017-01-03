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Близнецы в США родились в разные годы

03.01.2017 - 18:40

Новости США. Малыши появились на свет с разницей в пару минут, но в разные годы. Необычный случай зафиксирован в штате Аризона.

В 23:51 тридцать первого декабря 2016 года мир о своем появлении оповестил Сойер, а через минуту после полуночи – Эверетт.

Папа близнецов уверен: старший брат частенько будет напоминать младшему о своем первенстве.

Отец семейства:
Мы предполагали, что теоретически такое может случиться, и это действительно произошло.

Год назад в США уже происходила подобная новогодняя история. Первой за минуту до полуночи 31 декабря 2015 года родилась девочка Джейлин, а через две минуты, уже в 2016 году, – мальчик Луис.

По признанию родителей, двойняшек они ждали в конце января, но из-за осложнений во время беременности врачи решили стимулировать роды в новогоднюю ночь (здесь подробнее). 

Близнецы в США родились в разные годы

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