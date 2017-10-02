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Более 2 миллионов просмотров: танец опоздавшей на рейс женщины взорвал интернет

02.10.2017 - 21:06

Новости США. Махшид Мазуджи, вынужденная провести в аэропорту целую ночь из-за опоздания на свой рейс, решила потанцевать вместо того, чтобы «сидеть и злиться».

Она танцевала с работниками аэропорта, кафе, и сама с собой. Протанцевав всю ночь напролет, девушка разместила видео на канале YouTube, подписав, что вместо того, чтобы сидеть и злиться, она делала то, что делает ее счастливой.

Ее зажигательные танцы под музыку из альбома Лайнела Ричи 'All Night Long' набирают рекордное количество просмотров.

Махшид Мазуджи:
О, за это время у меня появилось несколько хороших друзей! Спасибо за то, что протанцевали со мной свои неприятности!

танец опоздавшей на рейс женщины взорвал интернет

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