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Более 60 лет женщина прожила с маслом в легких

28.03.2017 - 17:08

Новости США. Жительница Майами, ее имя не называется, обратилась в больницу с острой болью в грудной клетке и верхней части живота. Сначала врачи диагностировали изжогу, назначили лечение – состояние пациентки улучшилось. Однако медиков поставил в тупик рентгеновский снимок. На нем было видно странное скопление в легких. Его приняли за жидкость, заполнившую пространство между легкими и грудной стенкой, которую называют плевральной полостью.

О редком случае рассказывает издание Daily Mail.

Пациентка вспомнила, что в 1950-х (сейчас женщине 86 лет) проходила процедуру под названием олеоторакс. Это метод лечения туберкулеза легких путем сдавления легкого с использованием масла или смеси масел. Долгое время врачи считали, что  уколы овощных или минеральных масел вроде нефти приведут к коллапсу легких, пораженных туберкулезом. Методика была запрещена в 1950-е, когда стало известно об эффективности антибиотиков.

Обычно масло убирали после окончания лечения. Пожилая американка так и не смогла сказать, почему в ее случае этого не произошло. Врачи предполагают:

когда пациенты начинали чувствовать себя лучше, не считали нужным прийти на процедуру.

Масло попало в легкое женщины и частично его разрушило. Несмотря на это, орган справлялся со своей функцией.

Абхилаш Коратала, врач:
Учитывая, что с момента прекращения этого лечения прошло более 60 лет, сейчас редко можно увидеть пациентов с маслом в легких.

Женщина из Майями поставила рекорд, проходив с нефтью в легких более 60 лет. Врачи убрали субстанцию из ее тела.

Несколько лет назад белорусские хирурги столкнулись с редким случаем. Из желудка десятилетней девочки они удали 1,5-килограммовый комок волос. В больницу ребенка доставили поздно вечером. Девочка жаловалась на сильные боли в области живота (здесь подробности).

Медиков поставил в тупик этот рентгеновский снимок

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