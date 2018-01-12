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Болезненная худоба Анджелины Джоли шокировала поклонников

12.01.2018 - 19:56

Новости США. 11 января в США состоялось вручение премий Critics' Choice Movie Awards.

Гостьей церемонии стала актриса Анджелина Джоли, которая выбрала для премии белое платье с вырезом на бедре. Ее режиссерская работа «Сначала они убили моего отца» была номинирована в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Интернет-пользователи отметили, что актриса выглядит очень худой, несмотря даже на платье с перьями, которые визуально увеличивали грудь актрисы.

Джоли впервые за долгое время открыла ноги.

Фото: Getty Images

Несмотря на то, что многих испугала худоба актрисы, комментаторы отметили, что актриса выглядит замечательно.

Это не первый раз, когда фанаты Джоли обеспокоены состоянием актрисы. Весной 2016 года поклонники голливудской звезды обсуждали вопрос, почему вес актрисы снизился до 35 килограммов.  

Многие списывали состояние актрисы на переживания по поводу болезненного развода с актером Бредом Питтом – здесь подробнее.

Летом 2017 года Джоли дала откровенное интервью после расставания с мужем.

«Мы никогда не будем нормальными»: Джоли о семье, быте и карьере (читать далее)

Фото: Getty Images
Getty Images
Фото. Getty Images
Getty Images
Фото. Getty Images
Getty Images
Фото. Getty Images

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