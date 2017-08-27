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Бой, который войдет в историю: Мэйвезер завершил карьеру победой над МакГрегором

27.08.2017 - 13:51

Новости США. Бой, которого ждали. Событие, которое собрало у телеэкранов миллионы зрителей. Зрелище, которое посетили звезды первой величины: актеры, музыканты, спортсмены.

Бой, который уже вошел в историю. 40-летний американский боксер Флойд Мэйвезер победил нокаутом 29-летнего ирландского бойца ММА Конора МакГрегора в бою по правилам бокса. Это 50-я победа Флойда в 50 боях на профессиональном ринге. Таким образом, американец побил рекорд Рокки Марчиано.

Флойд получил пояс, стоимость которого – более одного миллиона долларов.

Трофей содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов. При его изготовлении использовалась кожа крокодила.

«Этой ночью опыт сделал молодость», – пишут в социальных сетях поклонники бокса.  

Официальный гонорар победителя (и это без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, МакГрегора – 30 миллионов. Специалисты уже назвали этот бой самой дорогой схваткой века.

«Это был мой последний бой». Флойд Мэйвезер подтвердил, что бой против Конора МакГрегора стал последним

в его профессиональной карьере. Почему король бокса решил остановиться – подробнее здесь.

Мэйуэзер завершил карьеру победой над Макгрегором
За свою карьеру Мэйвезер не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. Победа над Макгрегором была одержана техническим нокаутом
Фото. За свою карьеру Мэйвезер не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. Победа над Макгрегором была одержана техническим нокаутом
Фото.
Фото.

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