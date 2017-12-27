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Брата певицы Рианны застрелили. Ему был 21 год

27.12.2017 - 19:27

Новости Барбадоса. Певица Рианна рассказала в Instagram, что ее двоюродного брата Аллиена застрелили за Барбадосе.

По словам исполнительницы, последний раз она видела близкого человека на рождественские праздники.

Рианна:
Покойся с миром, брат… Я не верю, что только прошлой ночью обнимала тебя! Я не могла подумать, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло твоего тела! Всегда буду любить тебя.

Фото: instagram.com/badgalriri

Запись певица сопроводила хэштегом «завершение вооруженного насилия». И опубликовала три фотографии с погибшим родственником.

Фото: instagram.com/badgalriri

По информации местных СМИ, 26 декабря вечером парня догнал мужчина с оружием и выстрелил в него несколько раз. Молодой человек скончался. Полиция ищет преступника.

Фото: instagram.com/badgalriri

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