﻿ Британец сдержал чих и оказался в больнице с травмой глотки | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Британец сдержал чих и оказался в больнице с травмой глотки

16.01.2018 - 14:59

Новости Великобритании. 34-летний мужчина попал в больницу из-за сдержанного чиха. Не нашедший выхода воздух травмировал глотку.

Как сообщается в BMJ Case Reports, мужчину доставили в отделение неотложной помощи из-за изменившегося голоса и боли при глотании. Пациент сообщил, что его шея хрустит и отекла по обеим сторонам. Это началось, когда мужчина сдержал чих, закрыв рот и зажав нос.

После обследования пациенту диагностировали спонтанный разрыв пищевода. В шее образовались пузырьки, которые лопались и издавали хрустящий звук.

Британца госпитализировали из-за риска осложнений. Его кормили через назогастральную трубку и внутривенно вводили антибиотики для профилактики. Позже трубку убрали и пациенту назначили мягкую диету.

После выписки за пациентом наблюдали ещё два месяца. Осложнений не возникло.

В прошлом году стал известен необычный случай из врачебной практики.

Хирурги нашли в животе жителя Индии около 7 кг металлолома – подробности здесь.

Фото: casereports.bmj.com

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Заглянуть за грань судьбы: сколько стоит бизнес на будущем? Расследование СТВ
Заглянуть за грань судьбы: сколько стоит бизнес на будущем? Расследование СТВ
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Большой сюрприз: жительница Испании нашла чек на 9 000 евро в праздничном пироге
Изображение: скриншот с сайта TUI
Главная задача – игнорировать стресс. В Швеции турфирма предлагает вакансию профессионального лентяя
https://unsplash.com/
Yle: Какие сны видят слепые?
Фото: China News Service
Шел сдавать экзамен. В Китае ученик появился в школе с заледеневшими волосами
«Мне повезло с погодой»: минчанин, который заснял пролет МКС вдоль Луны
Кит спас женщину от тигровой акулы: фотофакт
Кит спас женщину от тигровой акулы: фотофакт
Фото: CEN
Сатанисты украли тело годовалого младенца с аргентинского кладбища
Все новости по теме Необычное
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru