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Бруно Марс стал лидером по числу номинаций на музыкальную премию American Music Awards

14.10.2017 - 15:15

Новости США. Названы имена номинантов на музыкальную премию American Music Awards.

Лидер по количеству номинаций – певец Бруно Марс. Американский певец имеет шанс получить восемь статуэток, среди которых главная – «Исполнитель года».

В этой номинации также представлены Эд Ширан, Дрейк, Кендрик Ламар и дуэт The Chainsmokers. У этих исполнителей, а еще у канадца The Weeknd по пять номинаций на премии нынешнего года.

The Weeknd. Фото: instagram.com/theweeknd

В категории «Лучшая поп/рок певица» представлены Леди Гага, Рианна и Алессия Кара. Среди мужчин на звание лучшего певца номинированы – Дрейк, Эд Ширан и Бруно Марс.

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Среди номинантов в категории «Лучшая группа» представлены Imagine Dragons, The Chainsmokers и Coldplay.

Среди номинантов на клип года два видео входят в пятерку самых просматриваемых на видеохостинге YouTube. Это Despacito исполнителей из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки и Shape of You британца Эда Ширана.

4 миллиарда просмотров: клип на песню Despacito установил новый рекорд.

Эд Ширан. instagram.com/teddysphotos

Награду за «Лучший альбом» могут получить Дрейк, The Weeknd и Бруно Марс.

Дрейк. instagram.com/champagnepapi

Юбилейная 45-я премия American Music Awards пройдет 19 ноября в Лос-Анджелесе. Статуэтки будут присуждены по результатам онлайн-голосования среди интернет-пользователей.

Фото: instagram.com/brunomars

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