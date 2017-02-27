Тимберлейк, Киммел, Стинг, Терон: что публиковали гости премии «Оскар-2017» в социальных сетях?

Новости США. Этой ночью стали известны результаты 89 церемонии вручения премии «Оскар». Больше всего наград собрал мюзикл «Ла-Ла Ленд» и чуть было по ошибке не забрал главный приз за лучший фильм. Однако в последний момент награду отдали драме «Лунный свет». В этом году премия действительно была полна ярких и запоминающихся моментов. Мы собрали для вас подборку фотографий, которые публиковали в своих социальных сетях победители и гости премии.

В этом году хозяином церемонии был американский комик – Джимми Киммел. За несколько дней до церемонии ему подарили торт, на котором было написано пожелание удачи.

Фото: jimmykimmel

А за пару часов до торжественной церемонии ведущему настраиваться помогали дочь и приготовления к будущим издевательствам над его давним оппонентом – Мэттом Деймоном.

Фото: jimmykimmel

Фото: jimmykimmel

Фото: jimmykimmel

Открывал церемонию Джастин Тимберлейк с песней Can't stop the feeling («Я не могу остановить это чувство»), которая была номинирована в категории «Лучшая песня». На премию Тимберлейк пришел со своей супругой – актрисой Джессикой Бил. Перед самым началом певец и актер запостил в социальные сети фотографию, под которой написал «Готов».

Фото: justintimberlake

Фото: justintimberlake

Победителем премии в нынешнем году стала актриса Виола Дэвис, которая получила «Оскар» за роль в фильме Дензела Вашингтона «Ограды». На своей странице актриса поделилась фото со своей семьей, которых поблагодарила за любовь и поддержку.

Фото: violadavis

А после окончания премии Виола сказала спасибо каждому, кто был с ней в этот потрясающий вечер.

Фото: violadavis

Певец Стинг был номинирован в одной категории с Джастином Тимберлейком. На сцене он исполнил акустическую версию песни из документального фильма «Джим: история Джеймса Фоули». С подписчиками певец поделился фото, на котором настраивается перед выступлением на премии, и видео, где супруга исполнителя поправляет ему галстук.

Фото: theofficialsting

Две песни из шестикратного победителя премии – мюзикла «Ла-Ла Ленд» – исполнил перед зрителями певец Джон Ледженд. Песни, которые в фильме пели Эмма Стоун и Райан Гослинг, артист исполнил один, аккомпанируя себе на рояле. На премию Ледженд пришел со своей супругой – моделью Крисси Тейген. А за несколько часов до премии певец поделился фото с репетиции своего выступления.

Фото: johnlegend

Фото: johnlegend

Номинантка на премию за лучшую женскую роль второго плана – актриса Мишель Уильямс больше ностальгировала. Она запостила фотографию, когда была впервые номинирована на премию за роль в драме «Горбатая гора». На снимке Уильямс стоит со своим будущим мужем – актером Хитом Леджером, который посмертно будет награжден статуэткой в 2009 году, и их другом Хоакином Фениксом. Подписала актриса фото тегом #вожидании.

Фото: michelleingridwilliams

Джессика Честейн тоже вспоминала момент своей первой номинации в 2012 году. Актриса опубликовала фото со своей бабушкой. В записи к снимку она обратилась к Академии. «Наше фото с бабушкой перед моей первой церемонией #oscar. Этот момент был монументальным в моей жизни. Я взволнована и готова наблюдать и болеть сегодня за блестящих актеров, которые вдохновляют меня. Замечательно быть частью промышленности, наполненной открытыми и сердечными людьми. Всем удачи, и не забудьте крепко поблагодарить и обнять тех, кого вы любите».

Фото: jessicachastain

Шарлиз Терон за два дня до церемонии запостила фотографию со своей командой, которая помогала ей собрать образ перед вечеринкой, посвященной «Оскару». Актриса благодарила помощников и задавала риторический вопрос – что же надеть на саму премию.

Фото: charlizeafrica

Лучшие образы ковровой дорожки можно посмотреть здесь.

Автор: Шкет Елизавета