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Дедушка отметил свое 90-летие, подтянувшись 24 раза

04.03.2017 - 14:52

Новости США. В сети набирает популярность видеоролик, на котором пожилой мужчина из Флориды Верн подтягивается на турникете в честь своего 90-летнего юбилея.

Видео снял сын Верна, который выложил ролик в сеть и подписал: «Это мой папа. Сегодня у него день рождения, ему 90. Мы постоянно ходим в спортзал, и он любит подтягиваться! Думаю, он неплохо справляется, если учесть, что в детстве он сломал оба локтя».

За короткий срок видео собрала множество восхищенных комментариев. Пользователи отмечают, что не многие молодые люди могут повторить подвиг Верна и говорят, что «этот дедушка приложил больше усилий, чем половина населения США»

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