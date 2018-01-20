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Денег нет. Федеральное правительство США приостановило деятельность из-за отсутствия финансирования

20.01.2018 - 15:06

Новости США. Федеральное правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгресс не принял бюджет на 2018. Республиканцы и демократы не смогли договориться по вопросу о включении в резолюцию мер по защите от депортации незаконных мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

В итоге, вынесенный на голосование законопроект не набрал положенных 60 голосов «за». В истории США это уже не первый подобный случай. С 1977 работа правительства прерывалась уже 17 раз.

Без денег исполнительная ветвь власти находилась разное время. Сколько продлится отпуск на этот раз, не известно.

Денег нет. Федеральное правительство США приостановило деятельность из-за отсутствия финансирования

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