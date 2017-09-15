Дом престарелых в Голливуд-Хиллсе Флориды, где погибли 8 пожилых людей, закрывают

Новости США. Об этом заявил губернатор штата Рик Скотт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности трагедии, равно как и причины смерти, будто под грифом «секретно» – до сих пор не разглашаются. Известно лишь, что старики погибли во время урагана Ирма, когда дом престарелых оказался обесточен.

Учреждение проходило по программе помощи малоимущим. От администрации дома не поступало никаких сообщений об угрозе жизни и здоровью их пациентов. Власти Флориды потребовали проверить условия более чем 40 домах престарелых штата.