Дональд Трамп начал зарубежное турне с официального визита в Саудовскую Аравию

Новости США. Дональд Трамп совершает первое зарубежное турне – посещает с официальным визитом Саудовскую Аравию. В присутствии короля Салмана ибн Абдул-Азиза и президента США

был подписан меморандум о сотрудничестве в военно-промышленной сфере.

В поездке Трампа сопровождают его супруга Меланья, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.

Причем дамы вопреки обычаям Саудовской Аравии отказались покрывать голову.

После Эр-Рияда Трамп посетит Израиль, Ватикан, Францию,

а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Большой семерки на Сицилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.