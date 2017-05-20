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Дональд Трамп начал зарубежное турне с официального визита в Саудовскую Аравию

20.05.2017 - 20:37

Новости США. Дональд Трамп совершает первое зарубежное турне – посещает с официальным визитом Саудовскую Аравию. В присутствии короля Салмана ибн Абдул-Азиза и президента США

был подписан меморандум о сотрудничестве в военно-промышленной сфере.

В поездке Трампа сопровождают его супруга Меланья, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.

Причем дамы вопреки обычаям Саудовской Аравии отказались покрывать голову.

После Эр-Рияда Трамп посетит Израиль, Ватикан, Францию,

а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Большой семерки на Сицилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп начал первое зарубежное турне с официального визита в Саудовскую Аравию

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