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Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

02.06.2017 - 10:48

Новости США. Свое решение он объяснил тем, что договор был «крайне нечестным» по отношению к США и мог нанести ущерб  экономическим интересам. Трамп также сообщил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Критики этого решения заявляют, что оно означает отказ США от мирового лидерства в решении крупнейшей проблемы, стоящей перед международным сообществом. После выступления американского лидера у Белого дома собрались сотни протестующих с плакатами, несогласных с действиями Трампа.

Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

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