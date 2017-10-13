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Дрон снял, как в Калифорнии почтальон доставляет почту по разрушенному пожаром городу

13.10.2017 - 13:55

Новости США. В сети появились кадры, на которых автомобиль доставляет почту в калифорнийском городе, сильно пострадавшем от лесных пожаров.

Ролик опубликовал фотограф Дуглас Трон. Видеозапись уже посмотрели более полумиллиона человек.

Кадр из видео

На кадрах видны последствия пожара в городе Санта Роза. Почтовый автомобиль едет по улицам и раскладывает письма и посылки в почтовые ящики, которые не уничтожил огонь.

Кадр из видео

Видео было сделано с дрона: с высоты особенно видны масштабные разрушения. Некоторые кварталы выгорели полностью – пламя разрушило дома и автомобили, выжгло все деревья. На некоторых кадрах заметно, что часть домов все-таки уцелела.

Кадр из видео

Лесные пожары в Калифорнии названы самыми разрушительными в истории штата.

В результате природной катастрофы более 30 человек погибли, сотни госпитализированы. Из своих домов эвакуированы более 20 тысяч человек.

Жертвой огня стала семья, прожившая вместе более 75 лет.

«Они не могли друг без друга»: пожилая пара погибла во время лесных пожаров в Калифорнии – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео

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