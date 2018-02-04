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Двое погибших и 70 пострадавших: что известно о столкновении пассажирского и грузового поездов в США

04.02.2018 - 18:29

Новости США. Чрезвычайное происшествие в США. В Южной Каролине столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, погибли два человека, более 70 пострадали.

Поезд следовал из Нью-Йорка в Майами. Как он мог оказаться на одних путях с грузовым – пока неизвестно. Удар от столкновения был настолько мощным, что локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

Стоит отметить, что это уже второй инцидент с пассажирским поездом одной и той же железнодорожной корпорации за последние дни. 31 января состав, в котором ехали десятки конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком-мусоровозом в Вирджинии. Тогда погиб один человек, несколько пострадали.

В США мусоровоз врезался в пассажирский поезд, в котором были конгрессмены: есть жертвы

Двое погибших и 70 пострадавших: что известно о столкновении пассажирского и грузового поездов в США
В Южной Каролине столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав
Фото. В Южной Каролине столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав
В Южной Каролине столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав
Фото. В Южной Каролине столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав
В Южной Каролине столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав
Фото. В Южной Каролине столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав

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