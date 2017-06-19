новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Джонни Деппа уберут из «Пиратов Карибского моря»

19.06.2017 - 20:03

Новости США. Следующий фильм из серии «Пиратов Карибского моря» планируют делать без персонажа Джонни Деппа – капитана Джека Воробья.

Пятый фильм франшизы вышел на экраны в мае этого года и показал самые низкие кассовые сборы в серии. Продюсеры считают, что вина этого провала – Джонни Депп. Актер, на фильмы которого раньше ходили толпы, в последние годы превратился в объект для шуток и издевательств и больше не может обеспечивать картинам достойные сборы.

Студия Disney хочет освежить историю и использовать для этого Каю Скоделарио и Брентона Туэйтса, которые неплохо зарекомендовали себя в последнем фильме серии.

О том, как авторы фильмов выведут из истории Джека Воробья, студия пока не сообщает.

Джонни Депп рассказал, как издевался над ДиКаприо в юности. Здесь подробнее

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Инопланетянка со стажем: лучшие роли Зои Салданы
Молодой белорусский режиссер Влада Сенькова в программе «Большой завтрак»
Молодой белорусский режиссер Влада Сенькова в программе «Большой завтрак»
8 лучших фильмов для отпуска
Леонардо Ди Каприо отдал следователям украденный «Оскар»
Фото: HBO
Видеофакт: все смерти «Игры Престолов» объединили в одном ролике
Скончался народный артист СССР Алексей Баталов
Кинопремьеры 15 июня: возвращение «Тачек» и девичник Скарлетт Йохансон
Эволюция образа: как менялся стиль Николь Кидман
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru