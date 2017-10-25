новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Экс-президент США Джордж Буш-старший извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

25.10.2017 - 10:45

Новости США. Актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в домогательствах.

Как сообщила актриса на своей странице в Instagram, инцидент произошел 4 года назад во время фотосессии, которая была приурочена к премьере сериала «Поворот: Шпионы Вашингтона». В это время Буш-старший уже был прикован к инвалидному креслу.

По словам Линд, бывший президент не пожал ей руку, а потрогал ее сзади и рассказал непристойную шутку. Позже по время фотосессии мужчина снова начал трогать актрису.

Джордж Буш-старший в центре, Хезер Линд справа от него

Во время инцидента рядом все время находилась жена Буша-старшего – Барбара.  

«Она закатила глаза, будто подумала «неужели снова».

Актриса отметила, что президент использовал свое положение против нее и других женщин, вместо того, чтобы быть настоящим символом демократии.

Хезер Линд, актриса:
Меня утешает то, что я тоже могу использовать свою силу, которая на самом деле не сильно отличается от силы президента. Я действительно могу помочь людям. Я могу быть символом моей демократии.

Через несколько часов большой пост актрисы в соцсетях был удален.

Фото: instagram.com/heathergibs

Представители бывшего президента США в заявлении DailyMail.com принесли извинения перед актрисой.

«Президент Буш никогда и ни при каких обстоятельствах не хотел никого умышленно огорчить. Он искренне извиняется, если его попытка пошутить обидела госпожу Линд».

Напомним, что несколько десятков актрис заявили о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который на протяжении многих лет злоупотреблял служебным положением.

Почему Голливуд 30 лет молчал о насилии со стороны влиятельного продюсера

Рассказы знаменитостей помогли многим женщинам рассказать о своем негативном опыте. Публичные заявления сделали олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу, модель Наташа Принс, актриса Дженнифер Лоуренс.

Фото: instagram.com/heathergibs

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Харви Вайнштейн
В США начато расследование в отношении The Weinstein Company
Насилие в семье: «Что происходит»
Мастер спорта по тайскому боксу: «У меня, наверное, на лице написано, что я беззащитна – на улице ко мне очень часто пристают»
9 мая, Новый год – «горячие дни» агрессоров
Павел Сыроежкин: «Жена в приступе истерики его колотила-колотила-колотила, он даже не отбивался»
«Бывшая жена не даёт видеться с детьми – это тоже относится к категории домашнего насилия»
«Не путайте депрессивные состояния с психологическими расстройствами»: какие последствия учёта на Бехтерева?
«СОП препятствует обращению женщин в госорганы за помощью»: реальные истории плюс комментарии адвоката и милиционера
Все новости по теме Насилие
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru