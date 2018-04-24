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Экс-президент США попал в больницу на следующий день после похорон супруги

24.04.2018 - 14:38

Новости США. 22 апреля Джордж Буш-старший был доставлен в больницу из-за инфекции. Об этом сообщил официальный представитель семьи Буш Джим Макграт.  

«Вчера утром Президент Буш был принят в Хьюстонскую методистскую больницу после попадания в его кровь инфекции. Он реагирует на лечение и идёт на поправку», – сообщается на странице Макграта в Twitter.  

93-летний Джордж Буш был госпитализирован в воскресенье, на следующий день после похорон его 92-летней жены. Супруги поженились в 1945 году, после чего прожили в браке 73 года.  

Буш-старший занимал пост 41 президента США в 1989-1993 годах. Также он является отцом 43 президента страны, Джорджа Буша-младшего, который был на посту с 2001 по 2009 годы.  

На прошлой неделе на 93 году жизни скончалась Барбара Буш. 

Она страдала хронической обструктивной болезнью лёгких и сердечной недостаточностью – подробности здесь.  

Фото: twitter.com/GeorgeHWBush

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