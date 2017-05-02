Экстравагантная Рианна, беременная Уильямс, Джей Ло и Селена Гомес с новыми бойфрендами: главные образы Met Gala 2017

Новости США. 1 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института костюма. Это одно из важных событий в мире моды.

Темой нынешнего бала стало творчество Рей Кавакубо – японского модельера,

авангардные работы которой вдохновили организаторов. Японка стала вторым мировым дизайнером, которому посвятили данное мероприятие при жизни. Первым стал Ив-Сен Лоран почти 34 года назад.

К слову, сама Кавакубо стала почетным председателем Met Gala вместе с Анной Винтур – редактором американского Vogue, которая уже 22 года сопредседательствует на данном мероприятии. Она лично составляет и одобряет список гостей.

Посетителям Бала Института костюма предлагалось обыграть экстравагантный стиль японского дизайнера или творчески подойти к созданию своего наряда. Мы посмотрели, что надели звездные гости на торжественную церемонию и что они публиковали в своих социальных сетях.

Наталья Водянова

В своем Instagram российская модель подписала этот снимок так – «последние штрихи».

Фото: natasupernova

Певица Селена Гомес и ее бойфренд певец The Weeknd впервые вместе появились на светском мероприятии.

Фото: selenagomez

Фото: theweeknd

Фото: selenagomez

Бывшая девушка The Weekenda – модель Белла Хадид, с которой певец появился на прошлогоднем Балу Института костюма поразила присутствующих своим прозрачным комбинезоном.

Сестра Беллы – топ-модель Джиджи Хадид тоже посетила Бал в нынешнем году.

Фото: metmuseum

Певица Рианна для нынешней церемонии выбрала цветочное платье Рей Кавакубо из последней коллекции дизайнера. Напомним, что в 2015 году роскошное желтое платье певицы на Met Gala стало интернет-мемом (подробности).

Фото: metmuseum

Красное платье Кэти Перри с однотонной фатой стало не только одним из самых ярких образов церемонии, но и рекламой ее нового альбома – на лбу у певицы было написано название одного из ее синглов. Наряд создал Джон Гальяно.

Фото: metmuseum

С новым бойфрендом пришла и Дженнифер Лопес. Певицу и актрису сопровождал бейсболист Алекс Родригес.

Снимок Джей Ло подписала цитатой из песни певицы Сии – You're never fully dressed without a smile («Ты никогда полностью не одет без улыбки»). Фото: jlo

Фото: jlo

На мероприятии появилась и теннесистка Серена Уильямс вместе со своим женихом. Совсем недавно спортсменка объявила о своей беременности. Больше фактов о спортсменке можно прочитать здесь.

Фото: GETTY IMAGES

Яркими парами Бала-2017 можно назвать певца Джона Ледженда и его супругу Крисси Тейген...

Фото: johnlegend

Фото: metmuseum

... актерскую пару Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Фото: metmuseum

... модель Жизель Бундхен и ее мужа Тома Бреди – игрока в американский футбол.

Фото: metmuseum

Фото: gisele

Мадонна для мероприятия выбрала корсетное платье в стиле милитари. Ее наряд уже назвали одним из самых неудачных в нынешнем году.

Фото: madonna

Элегантные образы для Бала подобрали актриса Кэти Холмс

Фото: katieholmes212

модель Миранда Керр

Фото: mirandakerr

актриса Джессика Честейн

Фото: jessicachastain

актриса Риз Уизерспун

Фото: reesewitherspoon

светская львица Ким Кардашьян

Фото: metmuseum

Всемирно известная модель Наоми Кемпбелл пришла на церемонию со своим близким другом – первым мужчиной-редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

«Я вырос, читая Vogue»: факты о первом мужчине-редакторе британского Vogue Эдварде Эннинфуле здесь.

Фото: edward_enninful

Космический образ на себя примерила модель Кара Делевинь. В апреле девушка побрилась налысо и на Бал смогла накрасить голову серебристой краской. В сочетании с костюмом выглядела модель очень авангардно.

Фото: Getty Images