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Элвис жив? В США сфотографировали «живого» Элвиса Пресли

18.01.2017 - 11:46

Новости США. С момента смерти Элвиса Пресли прошло более сорока лет, а поклонники великого певца и актера все не могут смириться с утратой.

Из года в год они ищут доказательства того, что король рок-н-ролла инсценировал свою смерть. Сделал это, потому что хотел прожить остаток дней в тишине. В Сети опубликован снимок, на котором якобы запечатлен Пресли. Фото сделано 8 января в поместье Грейсленд, где жил кумир миллионов. Мужчина пришел на праздник, посвященный дню рождения Элвиса Пресли.

Изображение опубликовали на странице сообщества Evidence Elvis Presley is Alive («Доказательство того, что Элвис Пресли жив») в Facebook.

8 января Элису Пресли исполнилось бы 82 года. «Король жив?» – с таким заголовком вышла газета The Sun. На страницах издания опубликован материал о поиске фанатами своего кумира.

Элвис Пресли

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