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«Это было похоже на то, как будто по городу пронесся товарняк»: ураган «Нейт» ослаб до тропического шторма

09.10.2017 - 14:31

Четвертый из обрушившихся на США ураган «Нейт» погубил по меньшей мере 30 человек в центральной Америке до того, как пришел в Мексиканский залив и устремился на юг США. По сообщениям Национального центра по ураганам в США, «Нейт» ослаб до тропического шторма. 

Юго-восточное побережье США пострадало от сильных ветров, дождей и вызванных ими наводнений. 

Губернатор штата Миссисипи Фил Брайант сообщил, что обошлось без смертей и разрушений катастрофического характера.

Фил Брайант:
Этим утром нам очень повезло. Мы были благословлены. 

«Нейт» вышел на сушу вблизи устья Миссиссипи, направившись к городу Билокси. Штормовая волна стала причиной затопления автострады и расположенных на побережье казино. 

Затоплены улицы Миссисипи и Алабамы. 

Четт Харрисон, директор отеля Golden Nugget и казино в Билокси, где от урагана укрылись более 300 гостей, отметил, что «никто не пытался уехать, так как все вокруг затоплено».

Глава управления по чрезвычайным ситуациям в округе Хэнкок штата Миссисипи Брайн Адам сообщил о поднятии уровня воды на улицах и затоплении дорог в низко расположенных районах. 

Он утверждает, что «обошлось все довольно хорошо». Сообщений о затоплении домов, по его словам, не поступало.

Брайн Адам:
На самом деле мы пока не знаем, когда сможем выйти на улицу и попасть в некоторые районы.

Ли Смитсон, глава управления по чрезвычайным ситуациям в Миссисипи:
Всем следует понимать, что это достаточно опасная ситуация.

Продвигаясь с большой скоростью и вызывая наводнения и сбои в подаче электроэнергии, «Нейт» стал первым после обрушившегося на Миссисипи в 2005 урагана «Катрина».

Винсент Криил, сотрудник управления по чрезвычайным ситуациям в Миссисипи:
Мы благодарим Бога, так как это было похоже на то, как будто по городу пронесся товарняк.

Другой сотрудник управления Грег Флинн заявил, что не было сообщений ни о погибших, ни о пострадавших в ходе урагана. 

Грег Флинн:
К счастью, на данный момент у нас нет сообщений о серьезном ущербе.

Джефф Кольер, губернатор Дофин-Айленда (штат Алабама) сообщил, что, проснувшись ночью 8 октября 2017, обнаружил, что его сад по колено в воде. И хотя на острове затоплены некоторые дома и транспортные средства, он отмечает, что сообщений о жителях, нуждающихся в спасении, нет. 
Джефф Кольер:
Мы не полагали, что последствия будут такими серьезными. Создалось ощущение, как будто он (ураган) пронесся украдкой в предрассветный час.

Ураган «Нейт» последний из ряда страшных ураганов, которые обрушились на США с августа по октябрь 2017 и стали причиной серьезных разрушений на юге США, Карибских островах и в некоторых районах центральной Америки. 

По материалам Daily Mail и BBC: Мария Харзеева

ураган «Нейт» ослаб до тропического шторма

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