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Многодетная мама: фотоистория Бейонсе в социальных сетях

19.06.2017 - 15:49

Новости США. Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи стали родителями во второй раз. Исполнительница родила двойню. Официальных комментариев пара и их представители пока не давали, но отец певицы поздравил дочь в социальных сетях. Западные СМИ утверждают, что роды прошли неделю назад – 12 июня и что у Бейонсе родились мальчик и девочка. Мама и малыши чувствуют себя хорошо.

За последний месяц родителями стали уже несколько звезд – у Джорджа Клуни и его супруги появились на свет мальчик и девочка, а недавно и футболисту Роналду суррогатная мать родила двойню.

О беременности одной из самых популярных мировых певиц стало известно в феврале. На странице в социальной сети Бейонсе выложила фото, под которым написала, что ее семья увеличится на двух человек, тем самым подтвердив, что она ожидает двойню.

Фото: beyonce

Фото певицы стало самым популярным в истории Instagram – здесь подробнее. Сейчас у снимка более 11 миллионов лайков.

В 2012 году Джей Зи и Бейонсе впервые стали родителями – у пары родилась дочь Блю Айви.

Мы собрали все образы Бейонсе во время беременности, которыми она делилась со своими подписчиками в социальных сетях.

Фото: beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce
beyonce
Фото. beyonce

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