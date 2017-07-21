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«Это музыка. И она вечна»: фанаты и коллеги скорбят о смерти Честера Беннингтона

21.07.2017 - 11:28

Новости США. Вечером 20 июля появилась информация о том, что фронтмен популярной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон умер.

Певец покончил жизнь самоубийством – здесь подробнее.

Для миллионов поклонников группы, на музыке которой уже выросло одно поколение, эта информация стала шоком. В сети даже появились новости, что смерть Беннингтона – это ложь. Однако достоверность информации в своих социальных сетях подтвердил один из основателей группы – Майк Шинода. Одновременно с этим заявлением соболезнования семье Честера Беннингтона начали приносить коллеги артиста.

Одной из первых о тяжести утраты в своем Twitter-аккаунте написала группа Imagine Dragons: «Нет слов. Мы убиты горем. Покойся с миром, Честер Беннингтон».

Группа OneRepublic отметила, что «такие происшествия разбивают им сердца» и добавила, что у артиста осталось шестеро детей, поэтому «если кто-то думает, что мир лучше без вас, то вы сильно ошибаетесь на каждом шаге. Обратитесь за помощью».

Певица Рианна написала, что Честер Беннингтон «буквально самый впечатляющий талант, который я когда-либо видела! Это зверь в мире вокала».

Актер Дуэйн Джонсон выразил свои соболезнования семье певца и его коллективу. «Так жаль слышать новости о Честере Беннингтоне. Отправляю так много любви, силы и света его семье, детям и @linkinpark».

Фото: linkinpark

Телеведущий и шоумен Джимми Киммел отметил, что «Честер был одним из самых добрых людей, которые приходили ко мне на шоу. Мое сердце разбивается в мыслях о его семье и друзьях. Его нам будет не хватать».

Группа Linkin Park, солистом которой являлся певец, опубликовала снимок без подписи, на котором Беннингтон поет на концерте, а зрители тянут к нему руки.

К соболезнованиям присоединился весь мир. Интернет-пользователи публиковали истории своего детства и юношества, которые связаны с творчеством артиста. Многие сожалели, что так и не попали на концерт группы. Мы собрали самые трогательные истории и записи в память о Честере Беннингтоне.

Фото: linkinpark
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