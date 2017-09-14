новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Это способ воспитать в наших детях гордость»: история семьи, в которой все девочки идут в школу в одном и том же платье почти 70 лет

14.09.2017 - 12:32

Новости США. В семье Дженни Хирт передаваемое по наследству платье обрело новый смысл. Уже 19 девочек из ее семьи надевали одно и то же платье желтого цвета. По традиции, его надевают в первый школьный день. Для того, чтобы передать платье школьницам, его даже возили в семь разных штатов. 

В это платье с фиолетовой отделкой Дженни одевала своих двух дочерей: 4-летнюю Каролину и 6-летнюю Элли. Мать Дженни надевала его, когда шла в школу в 1981 году. Вышивкой платье украсила бабушка Дженни, а сшила прабабушка.

В семье Хирт это платье носят с 1950 года. Первой из носивших его стала ее тетя, Марта Эш. 

В 2017 это платье надевала младшая дочь Каролина. Если старшая дочь Дженни – Элли боялась надевать платье, зная, что его носили в свой первый день в школе ее мать и бабушка, младшая Каролина, выдвинула свои собственные условия.

Дженни Хирт:
Она надела свои любимые сапожки и отказалась заплетать традиционные косички. Как мать я решила, что главное — это приятные воспоминания дочери о первом дне в школе.

В семье еще три девочки, которым два, три и четыре года, на очереди надеть это платье.

Дженни говорит, что в ее семье ценят передаваемые по наследству вещи и традиции.

Дженни Хирт:
Это и рецепты, и одежда, и украшения, и произведения искусства, и мебель, и музыкальные инструменты —все, что угодно. Когда я была беременна своей первой дочерью, моя мать прислала мне мою детскую одежду и игрушки, которые она хранила в ожидании моего первого ребенка. Элли и Каролина играли со многими моими любимыми игрушками.

Дженни надеется, что традиция ее семьи побудит других отвлечься от суеты и найти удовольствие в значимых для них вещах.

Дженни Хирт:
В нашей семье это способ воспитать в наших детях гордость и сплотить нас как семью. Для нас это имеет очень большое значение.

Особенно нравится носить старую одежду старшей дочери. А в случае с племянницей, которая стала девятнадцатой из надевшей платье в их семье, пришлось, как шутя отмечает Дженни, пойти на «подкуп мороженым». 
Перевод с Huffingtonpost: Мария Харзеева

история семьи, в которой все девочки идут в школу в одном и том же платье почти 70 лет

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков и 9 скорпионов: россиянина в Национальном аэропорту задержали с экзотическим грузом
54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков и 9 скорпионов: россиянина в Национальном аэропорту задержали с экзотическим грузом
Первокурсницей Технологического института в Китае стала 10-летняя девочка
одежда, которая растет вместе с ребенком
«Иметь такую поддержку просто великолепно»: мужчина создает одежду, которая растет вместе с ребенком
Спасибо, Беларусь: появилось видео спасения яхты с норвежцами в Дубровенском районе
«Идеальный небоскрёб» появился на улице Октябрьская в Минске
Блогер из Японии сыграл хит лета Despacito на двух калькуляторах: видео
Никогда не видел, но узнал по длине: в Серебрянке нашли еще одного богомола
Никогда не видел, но узнал по длине: в Серебрянке нашли еще одного богомола
В скачках на быках в Баварии впервые поучаствовала женщина
В скачках на быках в Баварии впервые поучаствовала женщина
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru