Это жесть, это катастрофа: на остров Доминика обрушился ураган «Мария»

Новости США. От налетевшего на остров в ночь с 18 на 19 сентября 2017 урагана пострадал маленький остров Доминика. Сметающие все на своем пути ветер и дождь разрушили остров в течение всего нескольких часов.

Ураган «Мария» спровоцировал наводнения, снес крыши с домов, как бывает во время особо опасных ураганов пятой категории. По словам инспектора, новых сообщений о пострадавших не поступало, но оценить весь ущерб было сложно, так как ураган продолжал бушевать.

Утром 19 сентября ураган «Мария» снизился до четвертой категории. Однако оказалось, что это было ненадолго, так как в течение нескольких часов ураган снова достиг опасной пятой категории, пройдя через Доминику.

Рузвельт Скеритт, премьер-министр Доминики:

Ветер беспощаден! С божьей помощью мы переживем это.

Спустя несколько минут после этого сообщения премьер-министр на фейсбуке сообщил, что слышит звук срываемых с домов крыш. После этого он написал, что и его дом, по-видимому, разрушен, за этим месседжем три раза следовало слово «Жесть!».

Через полчаса появилось сообщение о том, что его дом затопило.

Рузвельт Скеритт, премьер-министр Доминики:

Мою крышу снесло. Дом заливает водой.

Еще несколько минут спустя он сообщил, о том, что спасен.

Сильное наводнение ожидается и на Французском острове рядом с островом Доминика.

Многие дома, предположительно, окажутся под водой.

На соседнем острове Мартиника жителям рекомендуют оставаться дома и предупреждают, чтобы они были готовы к отключениям электричества и сбоям в водоснабжении.

Власти Пуэрто-Рико предупреждают, что люди, живущие в деревянных и неустойчивых домах должны позаботиться о более безопасных убежищах до того, как ураган придет на остров 20 сентября.

Главный уполномоченный по контролю за безопасностью на острове:

Вам придется эвакуироваться. Иначе вы погибнете. Я не знаю, как сказать иначе, чтобы было понятнее.

В силе урагана «Мария» ожидаются колебания.

По прогнозам он, вероятно, усилится в течение суток или несколько позже.

Исследователь ураганов из университета Майами Брайн Мак Нолди сравнил ураган с тем, как набирает скорость раскручивающийся фигурист.

Брайн Мак Нолди:

При ураганах меньшей силы такого нет.

Штормовая волна вблизи центра урагана, по прогнозам, может достигнуть уровня двух-трех метров. Также на островах предположительно выпадет от 25 до 38 см осадков.

Жители островов Сент-Томас и Сент-Джордж до сих пор не пришли в себя после урагана «Ирма», который вызвал на островах значительные разрушения и стал причиной смерти четырех человек.

На соседнем Пуэрто-Рико около 70 тысяч жителей остаются без электроэнергии

после обрушившегося на остров урагана «Ирма». Около 200 остаются в укрытиях в связи с приближением «Марии».

Роберто Гарсиа, метеоролог:

Это в любом случае катастрофа. Люди вынуждены что-то делать. Причем делать что-то сейчас. Ждать, что произойдет чудо, они больше не могут.



По материалам Daily Mail. Автор: Мария Харзеева