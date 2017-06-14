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Эволюция образа: как менялся стиль Николь Кидман

14.06.2017 - 13:33

В это трудно поверить, но 20 июня австралийской красавице Николь Кидман исполняется 50 лет. Звезда этой утонченной и элегантной актрисы зажглась на голливудском небосклоне более 30 лет назад, а сейчас карьера Кидман переживает очередной подъем.

За многолетнюю карьеру Николь успела сняться в десятках фильмов и имеет в своей коллекции множество наград. «Мулен Руж», «Догвиль», «С широко закрытыми глазами», «Другие», «Часы» − это лишь немногие фильмы актрисы, которые уже вошли в историю и стали образчиками жанров. На прошедшем в мае Каннском кинофестивале Кидман представляла сразу четыре (!) проекта и получила почетную награду за вклад в развитие кинематографа.

Николь Кидман уже давно заслужила звание «иконы стиля».

Она считается одной из самых элегантных и утонченных знаменитостей, а каждый ее выход на ковровую дорожку становится событием.

Мир узнал актрису как улыбчивую круглолицую девчушку с копной рыжих кудряшек, но сейчас фирменным стилем Кидман стали белокурые локоны и гладкие укладки. Давайте вместе посмотрим, как менялся стиль одной из самых востребованных актрис мира на протяжении тридцати с лишним лет.

Harpersbazaar. 1983 год.
Фото. Harpersbazaar. 1983 год.
Harpersbazaar. 1985 год.
Фото. Harpersbazaar. 1985 год.
Harpersbazaar. 1987 год.
Фото. Harpersbazaar. 1987 год.
TheHR. 1990 год.
Фото. TheHR. 1990 год.
DayX. 1991 год.
Фото. DayX. 1991 год.
Harpersbazaar. 1992 год.
Фото. Harpersbazaar. 1992 год.
TheHR. 1992 год.
Фото. TheHR. 1992 год.
Harpersbazaar. 1993 год.
Фото. Harpersbazaar. 1993 год.
TheHR. 1994 год.
Фото. TheHR. 1994 год.
Harpersbazaar. 1996 год.
Фото. Harpersbazaar. 1996 год.
Nany Won. 1996 год.
Фото. Nany Won. 1996 год.
TheHR. 1997 год.
Фото. TheHR. 1997 год.
Harpersbazaar. 1999 год.
Фото. Harpersbazaar. 1999 год.
Harpersbazaar. 2000 год.
Фото. Harpersbazaar. 2000 год.
TheHR. 2001 год.
Фото. TheHR. 2001 год.
TheHR. 2001 год.
Фото. TheHR. 2001 год.
Harpersbazaar. 2002 год.
Фото. Harpersbazaar. 2002 год.
TheHR. 2003 год.
Фото. TheHR. 2003 год.
Nany Won. 2003 год.
Фото. Nany Won. 2003 год.
Harpersbazaar. 2004 год.
Фото. Harpersbazaar. 2004 год.
TheHR. 2005 год.
Фото. TheHR. 2005 год.
Rex Features. 2006 год.
Фото. Rex Features. 2006 год.
Harpersbazaar. 2007 год.
Фото. Harpersbazaar. 2007 год.
Harpersbazaar. 2008 год.
Фото. Harpersbazaar. 2008 год.
Rex Features. 2009 год.
Фото. Rex Features. 2009 год.
Harpersbazaar. 2009 год.
Фото. Harpersbazaar. 2009 год.
Harpersbazaar. 2010 год.
Фото. Harpersbazaar. 2010 год.
Rex Features. 2010 год.
Фото. Rex Features. 2010 год.
Harpersbazaar. 2011 год.
Фото. Harpersbazaar. 2011 год.
Rex Features. 2011 год.
Фото. Rex Features. 2011 год.
TheHR. 2012 год.
Фото. TheHR. 2012 год.
Harpersbazaar. 2013 год.
Фото. Harpersbazaar. 2013 год.
TheHR. 2013 год.
Фото. TheHR. 2013 год.
Harpersbazaar. 2015 год.
Фото. Harpersbazaar. 2015 год.
TheHR. 2015 год.
Фото. TheHR. 2015 год.
Harpersbazaar. 2016 год.
Фото. Harpersbazaar. 2016 год.
TheHR. 2017 год.
Фото. TheHR. 2017 год.
TheHR. 2017 год.
Фото. TheHR. 2017 год.

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Фото: kino-teatr.ru
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