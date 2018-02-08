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Фотофакт: Брэд Питт стал виновником тройного ДТП

08.02.2018 - 17:48

Новости США. В понедельник Брэд Питт спровоцировал тройное ДТП. Ни автомобили, ни водители не получили серьёзных повреждений.

Фото: Coleman-Rayner

Как сообщает Daily Mail, актер на своей темно-серой Tesla врезался в находившийся впереди Nissan Altima, который затем столкнулся со следующим автомобилем Kia Soul.

Фото: Coleman-Rayner

54-летний обладатель «Оскара» вежливо разрешил ситуацию. Он обменялся информацией с двумя другими водителями и зафиксировал повреждения на камеру телефона.

Фото: Coleman-Rayner

Брэд Питт с улыбкой пожал руки мужчинам, после чего все участники ДТП отправились дальше по своим делам.

Фото: Coleman-Rayner

Осенью 2014 года в ДТП попал знаменитый английский футболист.

В автомобиль Дэвида Бекхэма врезалась Mitsubishi Colt – подробности здесь.

Фото: Coleman-Rayner
Coleman-Rayner
Фото. Coleman-Rayner
Coleman-Rayner
Фото. Coleman-Rayner
Coleman-Rayner
Фото. Coleman-Rayner
Coleman-Rayner
Фото. Coleman-Rayner
Coleman-Rayner
Фото. Coleman-Rayner

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