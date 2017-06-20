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Фотофакт: на парад в Нью-Йорке собрались больше трех тысяч русалок

20.06.2017 - 14:04

Новости США. 17 июня в Нью-Йорке прошел ежегодный «Парад русалок». Мероприятие проводится уже в 35 раз. На нынешнее шествие в костюмах русалок, тритонов, пиратов и других морских существ пришли более 3 тысяч человек. «Парад русалок» ознаменовывает собой начало пляжного сезона – фестиваль проходит в Бруклине на самом берегу океана.

Во время нынешнего мероприятия все время шел дождь, но парад не был отменен. Участники морского шествия даже заявили, что чувствуют себя в своей стихии.

Мы собрали в одном материале фотографии участников «Парада русалок», которые они публиковали в своих социальных сетях.

В мире проходят самые разнообразные фестивали.

Например, в Венесуэле собираются любители тату со всего мира. Зимой прошлого года мероприятие посетил немец с более чем 500 татуировками – здесь подробнее

Фото: klassykeex
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Фото. bethany_saul
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Фото. b.thunyasupan
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Фото. bexmruiz
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Фото. trashballerina
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