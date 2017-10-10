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Фотофакт: певица Джанет Джексон после родов похудела на 50 килограмм

10.10.2017 - 17:49

Новости США. Джанет Джексон показала подтянутую фигуру, когда появилась перед камерами после потери веса.

По информации СМИ, меньше, чем через год после родов, Джанет пришла в добеременную форму. Певица потеряла 50 килограммов.

2017 год. Фото: instagram.com/janetjackson

Джексон начала тренироваться в зале через восемь недель после родов. У нее четыре занятия с тренером в неделю в течение часа.

Джанет Джексон родила ребенка в январе нынешнего года. Уже весной певица рассталась с отцом своего сына – катарским миллиардером, с которым она состояла в браке более пяти лет.

Джанет Джексон впервые вышла в свет после расставания с мужем

Фото: instagram.com/janetjackson

По словам близких Джексон, после развода певица сосредоточилась на своем ребенке. «Она великолепна, будучи матерью. Это действительно здорово. Наверное, это заставляет ее чувствовать себя полноценной».

В конце лета певица отправилась в тур.

2015 год. Фото: instagram.com/janetjackson

Младшая сестра Майкла Джесона входит в список самых продаваемых исполнителей за всю историю современной поп-музыки. В ее активе есть номинация на «Оскар», 20 номинаций на «Грэмми» и 6 побед на престижной музыкальной премии.

Фото: instagram.com/janetjackson

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