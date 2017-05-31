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Фотофакт: семья из Флориды обнаружила в своем бассейне гигантского аллигатора

31.05.2017 - 18:37

Новости США. Нежданного гостя в бассейне возле своего дома обнаружила семейная пара в штате Флорида. Для того, чтобы выпроводить аллигатора, американцам пришлось вызвать спасателей.

Как сообщали спасатели на странице ведомства в социальной сети, длина рептилии примерно 2-2,5 метра. С аллигатором все в порядке, его выпустили и увезли в «более подходящее для него место».

Напомним, в начале года звездой социальных сетей стал гигантский аллигатор из того же штата.

Рептилию запечатлели на видео туристы. Он будто продефилировал перед изумленными посетителями заповедника (фото здесь). 

Семья из Флориды обнаружила в своем бассейне двухметрового аллигатора

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