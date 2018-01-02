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Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско: семь человек пострадали

02.01.2018 - 17:51

Новости США. В Сан-Франциско фура наехала на нескольких пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали, по меньшей мере, семь человек. Из них двое в крайне тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи реанимации.

Место происшествия оцеплено. Полиции предстоит выяснить, был ли это умышленный наезд или несчастный случай. На данный момент опрашиваются свидетели и изучается видео с камер наружного наблюдения и видеорегистраторов. Причины и обстоятельства инцидента обещают назвать по завершении первого этапа сбора доказательств.

Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско: семь человек пострадали
Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско
Фото. Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско
Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско
Фото. Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско
Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско
Фото. Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско
Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско
Фото. Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско

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