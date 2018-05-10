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Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа

10.05.2018 - 11:49

Новости США. На Гавайях, где произошло извержение вулкана Килауэа, объявлено стихийное бедствие. Введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти уже скорректировали движение транспорта, сотни человек, покинувшие свои дома, остаются во временных убежищах. Губернатор штата обратился к Дональду Трампу с просьбой о дополнительной помощи для ликвидации последствий извержения. Потоки лавы уничтожили десятки зданий.

Активность вулкана снизилась, однако специалисты не исключают еще одного извержения, которое может повлечь за собой куда более серьезные последствия.

Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа
Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа
Фото. Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа
Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа
Фото. Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа
Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа
Фото. Губернатор Гавайев запросил у Трампа помощь для ликвидации последствий извержения Килауэа

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