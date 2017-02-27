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Худшие образы на ковровой дорожке премии «Оскар-2017»

27.02.2017 - 11:36

Новости США. Самые красивые звездные образы церемонии «Оскар-2017» мы уже увидели. Но прошедшая церемония не обошлась и без модных конфузов. Вот несколько актрис, чьи образы с красной дорожки могли быть намного лучше.

Hollywood reporter. Прянка Чопра
Фото. Hollywood reporter. Прянка Чопра
Hollywood reporter. Рут Нега
Фото. Hollywood reporter. Рут Нега
Hollywood reporter. София Бутелла
Фото. Hollywood reporter. София Бутелла
Hollywood reporter. Фелисити Джонс
Фото. Hollywood reporter. Фелисити Джонс
Hollywood reporter. Наоми Харрис
Фото. Hollywood reporter. Наоми Харрис
Hollywood reporter. Мишель Уильямс
Фото. Hollywood reporter. Мишель Уильямс
Hollywood reporter. Дакота Джонсон
Фото. Hollywood reporter. Дакота Джонсон
Hollywood reporter. Жанэль Монэ
Фото. Hollywood reporter. Жанэль Монэ
Hollywood reporter. Лесли Манн
Фото. Hollywood reporter. Лесли Манн
Hollywood reporter. Алисия Викандер
Фото. Hollywood reporter. Алисия Викандер

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