Худшие образы на ковровой дорожке премии «Оскар-2017»

Новости США. Самые красивые звездные образы церемонии «Оскар-2017» мы уже увидели. Но прошедшая церемония не обошлась и без модных конфузов. Вот несколько актрис, чьи образы с красной дорожки могли быть намного лучше.
Новости США. Самые красивые звездные образы церемонии «Оскар-2017» мы уже увидели. Но прошедшая церемония не обошлась и без модных конфузов. Вот несколько актрис, чьи образы с красной дорожки могли быть намного лучше.
|Тимберлейк, Киммел, Стинг, Терон: что публиковали гости премии «Оскар-2017» в социальных сетях?
|Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером – победителем «Оскара»
|Лучшие образы на ковровой дорожке премии «Оскар-2017»
|Галерея: 8 лучших пар на ковровой дорожке премии «Оскар» в 2017 году
|Шоу Джимми Киммела и шутки над прохожими: лучшие моменты нынешней церемонии «Оскар»
|Лучший фильм – «Лунный свет», лучшая актриса – Эмма Стоун: в США с конфузами прошла церемония «Оскар»
|«Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лунный свет» и другие победители «Оскар-2017»
|Это не розыгрыш: организаторы «Оскара» перепутали конверты и неправильно назвали лучший фильм