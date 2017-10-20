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Модель Наташа Принс обвинила известного иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании

20.10.2017 - 17:02

Новости США. Известного американского иллюзиониста Дэвида Блейна обвинила в изнасиловании британская модель Наташа Принс.

В эксклюзивном интервью газете Daily Beast девушка рассказала о насилии со стороны Блейна, которое было 13 лет назад. В момент предполагаемого изнасилования Принс был 21 год.

По информации полиции, «об изнасиловании правоохранителям было сообщено 17 ноября 2016 года. По словам женщины, инцидент произошел в Челси в июне или июле 2004 года. Пока арестов не было, продолжается расследование».

Дэвид Блейн

Блейн через своего адвоката отрицает обвинения, но отмечает, что он будет в полной мере сотрудничать с расследованием, потому что «ему нечего скрывать».

После предполагаемого нападения Наташа Принс утверждает, что у нее развилась серьезная социальная тревога и анорексия, появилось пристрастие к алкоголю, которое помогало ей справиться со стрессом.

Наташа Принс

Модель поговорила с лондонской полицией примерно за 10 месяцев до того, как New York Times опубликовала статью о многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Почему Голливуд 30 лет молчал о насилии со стороны влиятельного продюсера

Режиссер Квентин Тарантино извинился за то, что знал о домогательствах Вайнштейна, но ничего не сделал для прекращения повторных инцидентов (смотрите здесь).

Резонансный случай с американским продюсером помог многим женщинам открыто рассказать о пережитом негативном опыте.

Например, украинская гимнастка Татьяна Гуцу рассказала о насилии со стороны белорусского гимнаста Виталия Щербо, а Дженнифер Лоуренс об унизительных пробах на роль в Голливуде.

Фото: SARAH ROGERS/THE DAILY BEAST

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