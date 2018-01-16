﻿ Калифорнийский суд подтвердил решение белорусского судьи: Азаренко признана основным опекуном сына | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Калифорнийский суд подтвердил решение белорусского судьи: Азаренко признана основным опекуном сына

16.01.2018 - 21:14

Новости Беларуси. Виктории Азаренко, которая еще несколько лет назад была нашим главным объектом интереса на турнирах Большого шлема, сейчас не до тенниса. Последние полгода она занималась судебными тяжбами, чтобы добиться права быть основным опекуном своего сына Лео, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Суд Ленинского района Минска признал такой статус Виктории давно,

однако отец ребенка Билли Маккег обратился к американскому правосудию с просьбой не учитывать мнения белорусской стороны. Впрочем, успехом попытки Маккега не увенчались – калифорнийский судья, изучив все обстоятельства дела, оставил решение своего минского коллеги в силе. В распоряжении у отца Лео есть три недели, чтобы обжаловать вердикт.

Калифорнийский суд подтвердил решение белорусского судьи: Азаренко признана основным опекуном сына

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Источник фото: instagram.com/belarustennis
Australian Open. Арина Соболенко завершила выступление, проиграв 17-й ракетке мира
Фото: instagram.com/vichka35
СМИ: решение об опеке над сыном Виктории Азаренко примет белорусский суд
Александра Саснович. Источник фото: instagram.com/belarustennis/
Australian Open. Александра Саснович вышла во второй круг
Фото: instagram.com/vichka35
Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки
Мирный – Освальд. Источник фото: instagram.com/belarustennis/
Мирный в дуэте с Освальдом вышел в финал турнира в Окленде
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru