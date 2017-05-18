Картина Казимира Малевича стала самым дорогим лотом на аукционе Sotheby’s

Новости США. В Нью-Йорке картина Казимира Малевича ушла с торгов за рекордную сумму. За «Супрематическую композицию с полоской в проекции» коллекционер отдал более 21 миллиона долларов. Таким образом, она стала самым дорогим лотом на аукционе Sotheby's.

Отметим, Малевича связывали особые отношения с Беларусью. В начале ХХ столетия он несколько лет работал в Витебске. Работал преподавателем народного художественного училища. Именно в этом белорусском городе Малевич написал свои лучшие теоретические труды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.