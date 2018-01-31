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Количество заключенных в тюрьме Гуантанамо в США могут увеличить: Трамп подписал указ

31.01.2018 - 11:41

Новости США. США могут увеличить количество заключенных в Гуантанамо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение будет возможно, благодаря подписанному президентом страны указу.

В один миг Дональд Трамп перечеркнул все старания своего предшественника Барака Обамы, планировавшего закрыть спецтюрьму, впрочем, так этого и не сделавшего. Трамп же еще во время предвыборной кампании открыто заявлял, что недопустимо освобождать из нее узников, которые в любой момент могут вернуться к террористической деятельности.

Количество заключенных в тюрьме Гуантанамо в США могут увеличить: Трамп подписал указ

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